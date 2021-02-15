Кабмин принял законопроект, который, в случае принятия, приведет к увольнению главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в своем Facebook.



По его словам, соответствующая правка была добавлена к законопроекту, который меняет процедуру избрания нового директора НАБУ, по устному предложению одного из министров. Имя министра не уточняется.

В конкурсную комиссию по отбору главы НАБУ троих членов делегирует СНБО, а еще шестерых — Кабмин (из них три — международные эксперты).

Источники "Страны" в правительстве подтверждают эту информацию. По их данным, смысл внесенной правки в том, что в случае принятия закона и.о. главы НАБУ становится первый заместитель главы. И будет исполнять обязанности до утверждения нового главы НАБУ. А Сытник лишается полномочий. Правку подал министр юстиции Малюська.



"Шансы законопроекта в этом виде пройти Раду весьма велики. Но тут, конечно, главный вопрос – устоит ли эта правка под натиском западных послов", - говорит источник "Страны".

Шабунин, к слову, уже грозит Украине карами в случае принятия этого законопроекта. Пишет, что кредита МВФ не будет, а отношения с США окажутся свернутыми.

Ранее сообщалось, что 13 февраля Генпрокурор отменила допрос директора НАБУ Артема Сытника.

Еще мы писали о том, что в начале февраля аграрии собирались на масштабный митинг под зданием Рады за отставку Сытника.