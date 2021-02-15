Владимир Путин, который недавно в ответ на вопрос о присоединении Донбасса к России заявил, что РФ регион не бросит, имел в виду гуманитарную и социальную помощь.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова пишет ТАСС.

Комментируя слова президента РФ, Песков заявил: "Дело в том, что там, вы знаете, живет много русских, много русскоязычных". По его мнению, речь о людях, которые, "лишены социального обеспечения со стороны своего государства, Украины", "которым отказано в любых государственных услугах".

"Именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, именно Россия оказывает иную помощь этим людям. И Россия будет это продолжать делать, потому что если не Россия, то больше некому это будет делать", - заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Путина заявил, что нужно обратить внимание на весь комментарий президента РФ по этому вопросу, в том числе на слова о том, что любые шаги имеют свои последствия и нужно уметь прогнозировать эти последствия заранее. Пресс-секретарь главы государства не стал уточнять, о каких действиях и последствиях может идти речь, заявив, что "из контекста все предельно понятно".

Напомним, вопрос о присоединении Донбасса Путину задала главред Russia Today Симоньян. До этого она выступала на форуме в Донецке с призывом к "России-матушке" забрать Донбасс "домой".