Исследователи утверждают, что новый британский штамм коронавируса в разы опаснее "классического" Covid-19. Уже доказано, что смертность от британского штамма коронавируса на 30-70 процентов выше.

Свою версию ученые опубликовали в издании Science Alert.

По предварительным данным, к марту 2021 года ситуация будет критическая. Штамм распространится во многих штатах США, что приведет к всплеску заболеваемости, если не будут приняты меры.

После ряда исследований выяснилось, что вирус на 35-45 процентов легче попадает в человеческие клетки и передается от человека человеку. Опасную мутацию обнаружено уже в 82 странах, а в США число случаев заражения новым штаммом B.1.1.7 удваивается каждые десять дней.

Главной из возможных причин увеличения риска смерти ученые называют более высокую вирусную нагрузку, то есть большее количество вируса в организме, а соответственно, и с более серьезным течением Covid-19.

Напомним, о том, что в Великобритании выявили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2, которая распространяется быстрее уже известных типов, стало известно в середине декабря.

Также мы сообщали, что британские ученые насчитали в мире уже 4 тысячи мутаций Covid-19.