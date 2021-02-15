"Слуга народа" в понедельник, 15 февраля, обсудит законопроекты об оружии и растаможке авто, а вопрос Витренко в планах не значится.

Об этом сообщает сайт политсилы.

Так, парламентская фракция партии "Слуга народа" на заседании в понедельник вечером обсудит законопроекты об обороте гражданского огнестрельного оружия, а также об упрощении и удешевлении растаможивания автомобилей на европейских номерах.

"На заседании фракции политической партии "Слуга народа" в понедельник определят главные законопроекты недели. Среди приоритетов работы парламента на 16-19 февраля – растаможивание авто, урегулирование работа орудия и кадровые вопросы", - говорится в сообщении.

Ранее первый заместитель главы фракции слуга народа Александр Корниенко заявил, что ответ на вопрос о голосовании за кандидатуру первого вице-премьер-министра - министра энергетики можно будет дать после заседания фракции партии "Слуга народа" в понедельник, 15 февраля.

Напомним, Кабинет министров назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Витренко и.о. министра энергетики 21 декабря 2020 года. Перед этим, 17 декабря, для назначения первым вице-премьером-министром энергетики Витренко в Верховной Раде не хватило 40 голосов ("за" проголосовали 186 депутатов). Он подал декларацию как кандидат на должность заместителя министра энергетики.

28 января Верховная Рада повторно не поддержала назначение Витренко на должность первого вице-премьера - министра энергетики.