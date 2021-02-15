Под Днепром, в поселке Гвардейское Новомосковского района, военнослужащий 25-я отдельной воздушно-десантной бригады задушил электропроводом своего коллегу, который накануне убил женщину.

Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает "Обозреватель" в понедельник, 15 февраля.

По их данным, вечером в среду, 10 февраля, военнослужащие К. и С. в Днепре пришли в гости к 53-летней женщине. Они вместе употребляли алкоголь. На фоне этого между ними произошла ссора и солдат К. задушил потерпевшую.

"Он ее затащил в ванную, где с помощью воды и полотенца придушил. Потом мы пошли из квартиры", - рассказал солдат С.

На следующий день на фоне убийства женщины между парнями возник конфликт, в результате которого С. убил К. "Я был на эмоциях, набросился на него и придушил", – признался военнослужащий.

Трагедия произошла в квартире командира 3-й роты 3-го батальона старшего лейтенанта П. Тело коллеги солдат спрятал в спальный мешок на балконе.

Убившего своего коллегу солдата задержали правоохранители и открыли против него уголовное производство по факту умышленного убийства.

Ранее мы писали, в Одесской области мужчина ограбил и задушил коллегу, а труп спрятал в лесу.

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