В понедельник, 15 февраля, Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять проект заявления Верховной Рады, приуроченный к годовщине Майдана., который Рада не смогла принять в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба Рады.

Проект постановления №2739 зарегистрирован в Раде уже больше года. Инициаторами документа стали депутаты практически всех фракций, кроме "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Проект постановления декларирует такую позицию Верховной Рады:

Революция Достоинства является одним из ключевых моментов строительства украинского государства и выразителем национальной идеи свободы;

промедление с расследованием "дел Майдана" является недопустимым;

память о героических действиях Небесной сотни является частью истории государства;

узурпация власти является недопустимой;

трагические события Революции Достоинства, аннексия Крыма и оккупация РФ отдельных районов Донецкой и Луганской областей произошли вследствие политики Виктора Януковича и сформированного им преступного режима;

противоправные действия сотрудников "Беркута", прокуроров и других должностных лиц во время революции осуждаются как нанесшие непоправимый вред государству и обществу;

мирные собрания являются действенным инструментом общественного контроля за институтами публичной власти.

Отметим, что далеко не все даже во фракции "Слуга народа" поддерживают этот проект.

"Я бы предложил гражданам обратить внимание на авторов проекта постановления по Майдану, предлагающего официально назначить государственный переворот Революцией, - написал в своем телеграмм-канале нардеп Максим Бужанский. - Реальная суть этого постановления очень проста. Авторы официально заявляют, что как минимум половины наших граждан, тех, кто считает Майдан никак не революцией, для них просто не существует. Постановление о доминировании, так бы я это назвал".