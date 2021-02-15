Любопытную особенность черного Range Rover, на котором экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл в понедельник на Согласительный совет в Верховную Раду, заметили журналисты. Оказалось, что на установленном впереди внедорожника госномере белым цветом закрашена первая буква. Об этом сообщает PavlovskyNews.

При этом на установленном на задней части авто номере все буквы изображены как и положено черным цветом. На вопрос журналиста, почему закрашена первая буква, водитель внедорожника пятого президента не ответил.

Отметим, что обычно так делают, чтобы избежать автоматической фиксации превышения скорости и не получить штраф.

Напомним, что камеры автофиксации засняли Range Rover, который установил антирекорд, разогнавшись до 209 км/ч.

Также мы сообщали, что в МВД рассказали, на каких украинских трассах появятся новые камеры автофиксации нарушений ПДД.