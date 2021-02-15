Утром в понедельник, 15 февраля, трубоукладчик "Фортуна", приостановивший работы из-за шторма, продолжил укладку трубы газопровода "Северный поток-2".

Об этом со ссылкой на данные системы глобального позиционирования морских судов пишет "Интерфакс".

"Фортуна" возобновила строительство газопровода в датских водах 6 февраля - в том же месте где ее один год и два с половиной месяца назад остановили американские санкции. До того, с 24 января судно проводило морские испытания. 7 февраля трубоукладчик остановился в связи с ухудшением погодных условий на Балтике.

Строительство двух ниток газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Дании планируется завершить до конца апреля 2021 года.

Напомним, "Газпром" ожидает запуска "Северного потока-2" уже в этом году.

Также мы сообщали о том, что Германия хочет откупиться от санкций США по "Северному потоку-2" за 1 миллиард евро.