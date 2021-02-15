По факту нападения на родственников журналиста и блогера Юрия Дудя, которое произошло в октябре 2018 года, возбуждено уголовное дело.

Об этом пишет и публикует видео нападения Telegram-канал Baza в понедельник, 15 февраля.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 126 УК РФ "Покушение на похищение человека группой лиц по предварительному сговору". В качестве потерпевших указаны племянник и брат Юрия Дудя.

Напомним, в 2018 году на брата Дудя Игоря и его маму Анну напали. Полицейским удалось узнать, что родственников Юрия Дудя избили во время попытки похищения его племянника, который был вместе с ними. Как сообщалось, брат Юрия тогда разводился со своей женой. Пара не могла поделить маленького сына. В день похищения Игорь и бабушка вели мальчика в садик. Как только они вышли из подъезда, у дома показались две машины. Оттуда вышли супруга, отец супруги и трое крепко сбитых подручных. На Анну и Игоря напали, попытались похитить ребенка.

Со временем удалось установить и подозреваемых в нападении на Анну и Игоря Дудя: это 59-летний московский бизнесмен Геннадий А. и его охранники.





