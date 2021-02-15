Число украинских или связанных с украинскими компаний, попавших под санкции России, увеличено с 75 до 84.

Как сообщается на официальном российском интернет-портале правовой информации, опубликовано соответствующее постановление №153 от 11 февраля 2021 года с правками в постановление №1300 от 2018 года.

Согласно данным правительства РФ, 12 февраля впервые ограничительные меры ввели в отношении следующих юрлиц:

ООО "Донмар" (Одесса);

ООО "Краншип" (Одесса);

ООО "Максима Метал Сервис" (Днепр);

ПАО "Полтавский автоагрегатный завод";

ООО "Солар стальконструкция" (Днепр);

ООО "Трансшип" (Одесса);

дочернее предприятие "Трансшип Балк";

дочернее предприятие "Трансшип-Сервис";

Kirgan Holding S.A (Панама).

Как сообщалось, постановлением правительства РФ от 25 декабря 2018 года №1656 были введены специальные экономические меры в отношении семи компаний, среди которых предприятия оборонного комплекса Украины (госконцерны "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт"), "Государственный экспортно-импортный банк Украины", одна из крупнейших энергогенерирующих компаний страны "Центрэнерго", "Страховая группа "ТАС" и транспортно-логистические организации (ТЭП "Вертикаль", "Первая логистическая компания").

Также мы писали о том, что по данным СМИ, Германия хочет откупиться от санкций США по "Северному потоку-2" за 1 миллиард евро.