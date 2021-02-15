"4 канал", в эфире которого скандальный телеведущий Остап Дроздов назвал зрителей закрытых телеканалов 112, NewsOne и Zik "имбецилами", "одноклеточными" и "крысами", поддержал ведущего.

Однако его слова комментировать не стали - вместо этого там раскритиковали нардепа Максима Бужанского, который после оскорблений потребовал от Нацсовета провести проверку канала.

Соответствующее заявление пресс-служба канала опубликовала в Facebook.

"Телеканал поддерживает своего телеведущего и хочет напомнить народному депутату от "Слуги народа" Максиму Бужанскому о его личных некорректных высказываниях в сторону журналистов", - сказано в сообщении.

На "4 канале" также сообщили, что намерены "защищать своих журналистов", потому что там не разделяют взглядов Бужанского по языку.

"Уже почти 7 год, как Россия оккупировала украинские Крым и Донбасс. Одной из причин этого стало желание российского президента Путина защищать "русскоязычное население" и "русский мир". "4 канал" не разделяет взглядов народного депутата Бужанского по языку. Поэтому мы будем защищать своих журналистов, которые, воюя на своем - журналистском - фронте, защищают все украинское, включая язык", - сказано в сообщении.

Напомним, "Страна" подробно рассказывала, как телеведущий Дроздов снова обозвал украинцев и что ему за это будет.

Это не первый случай, когда Остап Дроздов оскорбляет украинцев, которые ему кажутся неправильными. Так, например, в 2019 году он призывал лишать гражданства жителей Донбасса.