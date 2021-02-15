За 30 лет количество браков в Украине уменьшилось в три раза. Об этом свидетельствуют данные OpenDataBot. Так, в 2020 году было официально зарегистрировано 167 900 браков, тогда как в 1991 году - 493 000.

За последний год количество бракосочетаний уменьшилось на 29%. Вероятно, на это повлиял карантин, хотя тренд к сокращению браков наблюдался и раньше, отмечают в OpenDataBot.

Количество разводов также ежегодно уменьшается, однако не так быстро, как количество браков. В 1991 году развелись 200 810 пар, а в 2020 - 119 253.

"С нашими цифрами постоянно спорят, обвиняя нас в том что мы неправильно их интерпретируем. Например, по поводу падения браков в три раза, нас обвиняют что мы не сказали про падение населения в Украине (объективных данных по которому не существует).

Но объяснить падение браков падением населения - это уже интепритация. Тем более, браки влияют на рождаемость.

Так что, как говорил дедушка Фрейд своей дочке, иногда банан это просто банан", - прокомментировал информацию создатель бота Андрей Хорсев.

И добавил: "Если у вас свадебный салон или в планах стать свадебным фотографом, учтите - рынок свадебных услуг коллапсирует. Об этом свидетельствует падение браков в три раза за 30 лет".

Ранее мы сообщали, что в Украине за период карантина количество браков снизилось на треть.

Также напомним, что за 2019 году в нашей стране зарегистрировали в 6 раз больше браков, чем разводов.