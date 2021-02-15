СБУ сегодня, 15 февраля, сообщила о подозрении экс-заместителю "министра информации ДНР". Он, как оказалось, жил и работал в Киеве.

Причем, как выяснила "Страна" - жил уже очень давно и особо ни от кого не скрываясь. Разбирались, почему громкое задержание произошло только сейчас.

Версия СБУ

Спецслужба заявила, что подозреваемый с 2014 по 2016 годы находился в руководстве "Донецкой народной республики" и "публично призвал население региона к поддержке официальной позиции руководства самопровозглашенной ДНР".

СБУ не уточняет имени человека, но, по информации "Страны", его зовут Владимир Владимирович Пряхин. Он действительно занимал ту должность, о которой пишет Служба безопасности.

Сотрудники спецслужбы заявляют, что Пряхин "через некоторое время" после своей работы в Донецке вернулся в Украину через Россию "вне установленных пунктов пропуска". После чего жил в Киеве и работал политтехнологом одной из общественных организаций.

Также СБУ публикует ряд скриншотов с ноутбука подозреваемого. Например, часть его резюме, где написано, что в Донецке Пряхин работал до 2017 года, за что помещен на "Миротворец".

При этом есть в данной истории ряд нестыковок.

Исчез с "Миротворца"

Первая - профайл этого человека на данный момент отсутствует на сайте "Миротворец". Там есть лишь его частичный тезка из Крыма.

Это крайне странный факт, учитывая ранг функционера "республики". Причем нельзя сказать, что скандальный сайт не знал о стороннике "ДНР".

Как видно из скриншота ниже, еще в 2016 году "Миротворец" писал разоблачительный материал о Пряхине - тогда действующем "чиновнике". Но сейчас его на сайте, куда люди попадают и за меньшее, нету.

Можно с уверенностью предположить, что Владимир Пряхин там находился, но потом его "профайл" с "Миротворца" загадочно исчез.

Так обычно бывает, если человеку гарантируют безопасность в Украине по линии правоохранительных органов.

В этом смысле достаточно противоречиво звучит заявление СБУ о том, что в Украину Пряхин попал нелегально через Россию. То есть, якобы незаконно перейдя границу. Это уголовно наказуемое деяние, но дело против Пряхина возбуждено по совсем другим статьям, которые к нарушению кордона отношения не имеют.

При этом если предположить, что Владимир возвращался в Украину все же законным порядком и не был задержан пограничниками - то его исчезновение с "Миротворца" вполне объяснимо тем, что Пряхин мог получить гарантии безопасности от СБУ. Которая почему-то решила их нарушить.

Сколько Пряхин прожил в Киеве?

Спецслужба не уточняет, когда Владимир Пряхин прибыл в украинскую столицу. Однако "Страна" узнала, что "замминистра" в столице живет уже несколько лет, не особо и скрываясь.

В мае 2020 года он публикует видео со столичных Осокорков.

Также "Страна" поговорила с одним из близких друзей Владимира Пряхина. Он рассказал, что бывший "замминистра" пятый год живет в Киеве.

Собеседник считает, что задержали дончанина потому, что он собирался уехать из Украины.

"Судя по тому, что Владимир со своей семьей планировали в ближайшее время уехать из страны, СБУ приняла кардинальные меры для его задержания. Обосновали, что он работал замминистра информации в ДНР. Но это было не долго, и после этого он уехал жить в Киев", - сообщил нам друг Пряхина.

То есть СБУ, видимо, все эти годы прекрасно знала о существовании в столице бывшего чиновника "ДНР". И задержала его то ли в качестве превентивной меры, чтобы тот не уехал, то ли для "отчетности".

По информации знакомых Владимира Пряхина, сейчас он содержится в Лукьяновском СИЗО, ему ищут адвоката.