Власти "ДНР" обвинили Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака в подрыве автомобиля комбата "народной милиции ДНР" Сергея Попова.

Об этом сообщает "Донецкое агентство новостей" в понедельник, 15 февраля.

"Хомчак, опасаясь за свою репутацию из-за резкого увеличения небоевых потерь за последние две недели, поставил задачу сводному отряду отдельного центра спецназначения "Запад" организовать резонансный диверсионный акт с целью переключения внимания украинской общественности и снижения негативной реакции", - заявили в "управлении Народной милиции".

Также в "полиции ДНР" добавили, что накануне после подрыва трех украинских военнослужащих на неизвестных устройствах в районе Новолуганского президент Украины Владимир Зеленский поручил Хомчаку лично прибыть в зону конфликта в Донбассе для разбирательства по данному делу.

Напомним, утром в понедельник, 15 февраля, под автомобилем Попова сработало самодельное взрывное устройство. Командир батальона вез в школу дочку. Обоих доставили в больницу. Состояние Попова врачи оценивают как средней тяжести - у него множественные осколочные ранения ног и осколочный перелом бедра. У девочки контузия и шок, но видимых повреждений нет.