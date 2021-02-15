В Евросоюзе, где за полтора месяца от коронавируса привились 1,5% населения, планируют вакцинировать всех желающих до конца лета.

Об этом со ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона сообщает BFMTV.

"Цель ясна: вакцинировать всех в Европейском союзе, кто хочет это сделать, до конца лета", - сказал Бретон.

По его мнению, чтобы выполнить поставленную задачу, Евросоюзу нужно больше вакцин.

"У нас уже есть 3 авторизованные вакцины, еще 2 появятся в ближайшие недели. Менее чем через год у нас будет пять эффективных вакцин, это научный подвиг. Проблема в производстве, мы должны наращивать производство", - заявил Тьерри Бретон.

При этом, по мнению еврокомиссара, не нужно строить новые заводы, потому как для этого нужно пять лет.

"Мы должны начать с существующих заводов, которых в Европе и Швейцарии около 10", - сказал Бретон.

Также он выразил желание, чтобы Европа стала ведущим континентом в производстве вакцин в течение 18 месяцев.

Напомним, "Страна" писала о том, почему в Украине вопреки обещаниям с 15 февраля так и не начали вакцинацию от коронавируса и когда ее ждать.

Также мы сообщали, что по состоянию на начало февраля в Израиле уже почти четверть населения прошла полный курс вакцинации от коронавируса.