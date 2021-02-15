Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер отдал дань памяти олимпийскому чемпиону 1960 года по тяжелой атлетике Юрию Власову, который скончался на прошлой неделе.

По словам Шварценеггера, Власов вдохновил его еще в молодости, когда он встретил его в 1961 году.

"Юрий Власов учил нас всех, что "невозможно" - это просто слово. Он был первым человеком, кто поднял 200 килограммов, и вдохновил меня, когда я молодым атлетом встретил его в 1961 году. Из-за таких людей я отказываюсь говорить, что всего добился сам", - написал Шварценеггер в Twitter.

Как ранее сообщала "Страна", 13 февраля в России в возрасте 85 лет умер легендарный тяжелоатлет Юрий Власов.

Причина кончины до сих пор не сообщается, но известно, что у него было больное сердце.

Также мы писали о том, что Арнольд Шварценеггер также недавно перенес операцию на сердце.