Жена экс-министра энергетики Ермилова рассказала, как ее пытаются грабить аферисты, подсадив мужа на наркотики
Жена бывшего министра энергетики Сергея Ермилова, Марина, рассказала “Стране”, как руками ее мужа пытаются отобрать все имущество, которое они нажили за 20 лет совместной жизни.
По словам женщины, отношения с супругом у них испортились в 2019 году. Тогда же Ермилов вступил в сексуальные отношения с домработницей, которую Марина подозревает в спецоперации по ограблению семьи.
“Сергей Фёдорович рассчитывается за свои долги. Под эту “деятельность” он привлек очень уважаемых юристов, фальсифицирует документы, покупает решения судов. Я не знаю, за что и почему наше имущество запланировали отобрать. У нас 2,5 гектара земли, из которых часть принадлежит нашему старшему сыну, и еще два участка, почти по одному гектару каждый. На первом стоят три небольших дома, на втором — один большой дом. У нас очень красивые дома, со вкусом, не «Пшонка style». С начала 2019 года у мужа произошел слом в поведении. Я все списывала на то, что это последствие пережитых четырех онкологий. Начались приступы агрессии, он стал другим, не таким, каким его все привыкли видеть. В марте 2019 года он сообщил, что ему все надоело, он будет сидеть дома, а я чтобы занималась всеми делами сама”, - рассказывает Марина Ермилова.
Также она отметила, что их домработница напрямую причастна к спецоперации по отъёму имущества.
“Он мне передал вначале апреля 2019 мой же счет, на котором было 32 тысячи евро. А эта сумма для семьи, которая имела на счету несколько легальных миллионов — странный остаток. Он никуда не выезжал , к нему по воскресеньям приезжали друзья в баню. Также через некоторое время я заметила, как они перемигиваются с нашей домработницей. Я ему сказала: "Сережа, опомнись, это домработница". Он мне в ответ: "Какая ты грязная женщина. Как тебе нравится оскорблять людей". Эта домработница вела себя как мастер порядка и втерлась в доверие. Она добралась до сейфа - якобы, чтобы навести там порядок. А сама сфотографировала документы в сейфе”, — отметила она.
Марина Ермилова утверждает, что это не семейная ссора, а криминал, который пытаются маскировать под бытовой конфликт. А также она рассказала, что их домработница — женщина коммерческого секса, а мужа подсадили на наркотики.
“К нашим воротам приезжали дальнобойщики, забирали домработницу на ночь, а утром провозили обратно. У нее активная сексуальная жизнь. Мы с мужем даже смеялись над этим. И тем не менее, он стал ее клиентом. Я его очень любила и уважала до того, как он открылся с такой стороны. Летом 2019 года его подсадили на наркотики, но я это поняла только осенью. Он стал себя вести по-другому, для меня эти четыре месяца прошли, как в аду. Потом 5 октября 2019 года он уехал из дома вместе с этой домработницей, собрав несколько чемоданов, погрузил все это в мою машину. Он забрал все, вплоть до замороженной рыбы и стирального порошка. Моей маме он сообщил, что поехал в счастливую жизнь, так как он молод и полон сил. Он похудел на 40 килограмм за восемь недель, а потом звонил своей невестке за границу и рассказывал, как он теперь будет жить с домработницей, которая профессиональная проститутка и нарочно засланный агент”, — сообщила женщина.
Ермилова предполагает, что подготовка к тому, чтобы отнять у семьи имущество, началась минимум с 2018 года. По ее словам, Ермилов даже подделал документ, где она якобы поручает ему все имущество.
“Оригиналы документов оставались у сына, но вдруг копии этих документов начали заверяться юристами Сергея Федоровича, как оригиналы. Вдруг в ноябре мой муж создает документ - будто я ему поручаю все наше имущество. 17 ноября он организовывает предприятие, которое называется точно так же, как и наша база отдыха семейного типа, и приписывает даже чужое имущество — у нас два участка наших, а один — принадлежит другим людям. А 18 ноября он эти данные вносит в госреестр. Но там вообще не моя подпись. На этой доверенности стоит дата 15 октября, а сделано все было 15 ноября. То есть, все делали на скорую руку”, - предположила Марина.
На данный момент на территории их комплекса находятся "титушки", а сама Марина вынуждена была переехать жить в дом сына.
“У меня на территории 10 титушек, они приехали на машинах с литовскими номерами, чтобы их потом не нашли. Это ребята из Лесного массива Киева. У меня в охранной фирме есть люди, которые с ними когда-то тренировались. К ним подошел человек из моей охраны, который их тренировал, спросил, что они здесь делают. Они сказали, что их ночью собрали и в 8 утра они знали, где они будут работать. Им выдали шевроны, а саму "фирму" зарегистрировали в 11 утра. Она называется «Легальная сила». Они все приехали к нам в черных балаклавах, с ними были также адвокаты под эгидой Любови Крупновой, адвоката, у которой есть свой кабинет на Печерске. Один из этих адвокатов — бывший замминистра юстиции Валерий Бондик. Красавец-мужчина, джентельмен, но когда он со мной поздоровался, то сказал: «У нас сегодня с вами праздник. Вы нам документ подпишите». Я сказала, что у нас через неделю суд по разделу имущества и мы готовимся выдвигать свои предложения. Он мне: "Да вы что? А мы решили не ждать. Никуда вы не денетесь". Мы перешли в дом моего сына, сидим в осаде. Нас пятеро: я, моя старенькая мама, подруга, которую я пригласила, и мои охранники. В осаде также все арендаторы комплекса семейного типа, так как тут просто террор: титушки не пропускают машины, только людей. А Сергей Фёдорович в Ирпене, живет в квартире, которую он купил”, - рассказала Ермилова “Стране”.
Марина не понимает, зачем Сергею Ермилову отбирать таким образом имущество, если оно и так наполовину принадлежит ему.
“Захватывать свое же и подделывать документы под свое же имущество — нет никакого смысла. Зачем вваливать столько денег, чтобы получить то, что и так ему принадлежит? Он же при разделе имущества и так получит свою часть. Это 100% выполнение каких-то обязательств по бизнесу. Между нами не было конфликта, мы не ругались, как говорится, не били горшки. Он ушел, я пыталась до него достучаться: «Сережа, что ты делаешь? Ты положил свою жизнь к ногам секс-мошенницы». Она выполняет роль "подсадной утки", переходя из семьи в семью. Это бандитизм, который пытаются оформить как семейный конфликт”, — резюмировала Марина Ермилова.