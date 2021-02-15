Жена бывшего министра энергетики Сергея Ермилова, Марина, рассказала “Стране”, как руками ее мужа пытаются отобрать все имущество, которое они нажили за 20 лет совместной жизни.

По словам женщины, отношения с супругом у них испортились в 2019 году. Тогда же Ермилов вступил в сексуальные отношения с домработницей, которую Марина подозревает в спецоперации по ограблению семьи.

“Сергей Фёдорович рассчитывается за свои долги. Под эту “деятельность” он привлек очень уважаемых юристов, фальсифицирует документы, покупает решения судов. Я не знаю, за что и почему наше имущество запланировали отобрать. У нас 2,5 гектара земли, из которых часть принадлежит нашему старшему сыну, и еще два участка, почти по одному гектару каждый. На первом стоят три небольших дома, на втором — один большой дом. У нас очень красивые дома, со вкусом, не «Пшонка style». С начала 2019 года у мужа произошел слом в поведении. Я все списывала на то, что это последствие пережитых четырех онкологий. Начались приступы агрессии, он стал другим, не таким, каким его все привыкли видеть. В марте 2019 года он сообщил, что ему все надоело, он будет сидеть дома, а я чтобы занималась всеми делами сама”, - рассказывает Марина Ермилова.

Также она отметила, что их домработница напрямую причастна к спецоперации по отъёму имущества.

“Он мне передал вначале апреля 2019 мой же счет, на котором было 32 тысячи евро. А эта сумма для семьи, которая имела на счету несколько легальных миллионов — странный остаток. Он никуда не выезжал , к нему по воскресеньям приезжали друзья в баню. Также через некоторое время я заметила, как они перемигиваются с нашей домработницей. Я ему сказала: "Сережа, опомнись, это домработница". Он мне в ответ: "Какая ты грязная женщина. Как тебе нравится оскорблять людей". Эта домработница вела себя как мастер порядка и втерлась в доверие. Она добралась до сейфа - якобы, чтобы навести там порядок. А сама сфотографировала документы в сейфе”, — отметила она.

Марина Ермилова утверждает, что это не семейная ссора, а криминал, который пытаются маскировать под бытовой конфликт. А также она рассказала, что их домработница — женщина коммерческого секса, а мужа подсадили на наркотики.

“К нашим воротам приезжали дальнобойщики, забирали домработницу на ночь, а утром провозили обратно. У нее активная сексуальная жизнь. Мы с мужем даже смеялись над этим. И тем не менее, он стал ее клиентом. Я его очень любила и уважала до того, как он открылся с такой стороны. Летом 2019 года его подсадили на наркотики, но я это поняла только осенью. Он стал себя вести по-другому, для меня эти четыре месяца прошли, как в аду. Потом 5 октября 2019 года он уехал из дома вместе с этой домработницей, собрав несколько чемоданов, погрузил все это в мою машину. Он забрал все, вплоть до замороженной рыбы и стирального порошка. Моей маме он сообщил, что поехал в счастливую жизнь, так как он молод и полон сил. Он похудел на 40 килограмм за восемь недель, а потом звонил своей невестке за границу и рассказывал, как он теперь будет жить с домработницей, которая профессиональная проститутка и нарочно засланный агент”, — сообщила женщина.

Ермилова предполагает, что подготовка к тому, чтобы отнять у семьи имущество, началась минимум с 2018 года. По ее словам, Ермилов даже подделал документ, где она якобы поручает ему все имущество.



“Оригиналы документов оставались у сына, но вдруг копии этих документов начали заверяться юристами Сергея Федоровича, как оригиналы. Вдруг в ноябре мой муж создает документ - будто я ему поручаю все наше имущество. 17 ноября он организовывает предприятие, которое называется точно так же, как и наша база отдыха семейного типа, и приписывает даже чужое имущество — у нас два участка наших, а один — принадлежит другим людям. А 18 ноября он эти данные вносит в госреестр. Но там вообще не моя подпись. На этой доверенности стоит дата 15 октября, а сделано все было 15 ноября. То есть, все делали на скорую руку”, - предположила Марина.

На данный момент на территории их комплекса находятся "титушки", а сама Марина вынуждена была переехать жить в дом сына.

“У меня на территории 10 титушек, они приехали на машинах с литовскими номерами, чтобы их потом не нашли. Это ребята из Лесного массива Киева. У меня в охранной фирме есть люди, которые с ними когда-то тренировались. К ним подошел человек из моей охраны, который их тренировал, спросил, что они здесь делают. Они сказали, что их ночью собрали и в 8 утра они знали, где они будут работать. Им выдали шевроны, а саму "фирму" зарегистрировали в 11 утра. Она называется «Легальная сила». Они все приехали к нам в черных балаклавах, с ними были также адвокаты под эгидой Любови Крупновой, адвоката, у которой есть свой кабинет на Печерске. Один из этих адвокатов — бывший замминистра юстиции Валерий Бондик. Красавец-мужчина, джентельмен, но когда он со мной поздоровался, то сказал: «У нас сегодня с вами праздник. Вы нам документ подпишите». Я сказала, что у нас через неделю суд по разделу имущества и мы готовимся выдвигать свои предложения. Он мне: "Да вы что? А мы решили не ждать. Никуда вы не денетесь". Мы перешли в дом моего сына, сидим в осаде. Нас пятеро: я, моя старенькая мама, подруга, которую я пригласила, и мои охранники. В осаде также все арендаторы комплекса семейного типа, так как тут просто террор: титушки не пропускают машины, только людей. А Сергей Фёдорович в Ирпене, живет в квартире, которую он купил”, - рассказала Ермилова “Стране”.

Марина не понимает, зачем Сергею Ермилову отбирать таким образом имущество, если оно и так наполовину принадлежит ему.

“Захватывать свое же и подделывать документы под свое же имущество — нет никакого смысла. Зачем вваливать столько денег, чтобы получить то, что и так ему принадлежит? Он же при разделе имущества и так получит свою часть. Это 100% выполнение каких-то обязательств по бизнесу. Между нами не было конфликта, мы не ругались, как говорится, не били горшки. Он ушел, я пыталась до него достучаться: «Сережа, что ты делаешь? Ты положил свою жизнь к ногам секс-мошенницы». Она выполняет роль "подсадной утки", переходя из семьи в семью. Это бандитизм, который пытаются оформить как семейный конфликт”, — резюмировала Марина Ермилова.