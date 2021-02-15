Около 180 украинцев не могут вылететь с Занзибара (Танзания) из-за поломки самолета. Министерство иностранных дел (МИД) решает вопрос об их возращении в нашу страну.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter в понедельник, 15 февраля.

"Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре. Сломался самолет. МИД и посольство в Кении работают с туроператором, чтобы он обеспечил граждан надлежащими условиями пребывания на время задержки и как можно скорее решил вопрос их возвращения", - написал он.

Ранее мы рассказывали, как более сотни грузовиков из-за мощного снегопада застряли на российско-украинской границе.

Также сообщали, что ранее в аэропорту Барселоны застряли туристы из Украины. Их рейс без объяснения причин внезапно отложили более чем на пять часов.