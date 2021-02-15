10 февраля состоялось очередное заседание суда по делу об убийстве журналиста и писателя Олеся Бузины. Первое в 2021 году. Два предыдущих заседания не состоялись из-за болезни присяжной.

Об этом "Стране" сообщил адвокат матери погибшего Артем Захаров.

"В ходе заседания 10 февраля исследовали несколько документов, которые приобщал прокурор", - рассказал он.

Однако, по словам Захарова, судебный процесс все еще продвигается медленно.

"Есть стадии процесса. Сейчас мы исследуем доказательства (документы), которые приобщил прокурор. И будем этим заниматься, пока не закончим. Из 25 томов приобщенных документов мы исследуем сейчас второй. Прокурор приобщил документы больше года назад. То есть формально двигаемся, а по сути, можно сказать, что нет", - заявил Артем Захаров.

Следующее заседание по делу об убийстве Олеся Бузины состоится через месяц – 10 марта.

Напомним, 16 апреля 2015 года в Киеве застрелили писателя и журналиста Олеся Бузину. Полиция достаточно быстро раскрыла убийство и объявила подозрение двум националистам - Денису Полищуку и Андрею Медведько из радикальной организации С14. При этом в суд это дело попало только в 2018 году. После чего заседания суда неоднократно переносились.

Также мы писали о том, что обвиняемый в убийстве Бузины Медведько открыл кофейню в Ирпене.