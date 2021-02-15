На этой неделе морозы крепко удерживают позиции. Во вторник, 16 февраля, они немного ослабнут, но уже в четверг-субботу напомнят о себе, остудив воздух до -20...-23. Погода в эти дни будет морозной и солнечной.

Основной морозный удар придется на северные и центральные области - Сумскую, Киевскую, Черкасскую. Теплее будет на юге, западе и востоке.

Потепление ожидается в самом конце недели. В воскресенье днем термометры могут подняться выше нуля.

Собрали прогноз погоды на эту неделю от четырех разных источников.

Мороз и солнце. Прогноз по Украине

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что морозы начнут ощутимо ослабевать к выходным.



В ночь на 16 февраля в Украине ожидается -12...-18, на северо-востоке - в Сумской, Харьковской, Черниговской, Луганской, Полтавской, части Черкасской областей в ближайшую ночь ожидается -17...-22.

Днем 16 февраля в большинстве областей -7...-14. На Западе, в южной части и на юго-востоке до -4...-9. На Закарпатье днем ​​ожидается теплая погода, от -2 до +2. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, в западных областях - юго-западный, небольшой.

17-18 февраля в Украине будет местами сыпать снег, поэтому морозы смягчатся, но только в дневные часы. Затем градусы снова пойдут вниз, а ближе к выходным морозы начнут ощутимо ослабевать.

По данным Укргидрометцентра, во вторник на всей территории страны ожидается мороз и солнце. Холоднее всего будет на северо-востоке. В Сумах и Чернигове: днем до -14...-15, ночью до -22...-24. Теплее всего на юго-западе. В Одессе, Львове, Черновцах днем -4...-6, ночью -7...-14. В Ужгороде днем до +1, ночью до -11.

В среду преимущественно облачно. На западе пройдет небольшой снег. Морозы ослабнут. В среднем днем -3...-5, но ночью обещаю морозы до -13...-20 (центр, восток и север). На западе и юге ночью -7...-14.

В четверг небольшой снег обещают на востоке. Днем примерно такая же температура, но ощутимо похолодает в Сумской, Черниговской области и Киеве. Днем до -11...-14.

В пятницу ясный и солнечный день в большинстве регионов. Днем от -3 до -11, ночью до -17...-20. На юге, западе и востоке морозы будут менее сильными.

Прогноз погоды на 19 февраля от Укргидометцентра

Погода в Киеве на неделю

В Киеве на этой неделе во вторник и пятницу обещают солнечную и ясную погоду. Пик холода выпадет на пятницу и субботу: днем до -13 и до -21 ночью. А вот с воскресенья резко потеплеет и днем обещают плюсовую температуру.

По данным сайта Sinoptik.ua в понедельник в Киеве днем небольшой снег, до -6 днем, ночью - 18.

16 февраля (вторник) днем солнечная погода, до -12, ночью -18.

17 февраля (среда) переменная облачность без осадков. Днем -8, ночью -15.

18 февраля (четверг) может срываться небольшой снег. Дневная температура -8, ночью до -21.

19 февраля (пятница) обещают солнечную погоду. Днем температура опустится до -13, ночью -19.

20 февраля (суббота) без осадков. Днем -6, ночью -2.

21 февраля (воскресенье). Днем в Киеве потеплеет до +1.

Прогноз погоды в Киеве от Sinoptik.ua

Примерно такую картину обещают и в Gismeteo, с той разницей, что в пятницу ночью прогнозируют до -23, а днем в воскресенье -1. То есть по данным сайта будет немного холоднее.

Прогноз погоды в Киеве от Gismeteo

Напомним, что 15 февраля отмечают Сретние Господне. В народе верили, что в этот день зима встречается с весной.