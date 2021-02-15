Полиция начала уголовное производство по ст. 146 УК Украины - незаконное лишение свободы или похищение человека в отношении супруги экс-нардепа и бывшего главы "Укрбуда" Максима Микитася Натальи.

Об этом написал на своей странице в сети Олег Майборода, гендиректор компании "Укрбуд-Девелопмент".

Он сообщил, что признан представителем потерпевшего в деле о планируемом похищении его собственного восьмилетнего сына. По словам Майбороды, слухи о возможном похищении ходили давно, но их подтвердил бывший юрист Микитася Олег Мирошниченко, который сам стал жертвой - его похитили чеченцы и силой заставили написать расписку на имя Максима Микитася о несуществующем долге в $ 800 тысяч.

Сейчас Микитасю предъявлено подозрение в организации этого преступления, и он снова находится под арестом.

"Самое страшное, что и одно и второе похищение происходило и планировалось в то время, когда семейство Микитасей находилось под пристальным вниманием НАБУ, их телефоны прослушивались, их встречи контролировались, их переписка читалась. И зная всё это детективы, не только не предотвратили новые преступления, а еще и выпустили Микитася на свободу, где он быстро себя проявил, заказывая похищения неугодных", - написал Майборода.

В комментариях к посту Майборода рассказал, что, помимо прочего, Максим Микитась является крестным отцом его сына, похищение которого планировала супруга экс-нардепа.

Олег Майборода просит всех, кто имеет хоть какие-то данные о планируемом похищении ребенка, связаться с ним.

Напомним, после краха корпорации "Укрбуд" между топ-менеджерами компании и ее экс-президентом Максимом Микитасем разгорелась борьба за оставшиеся активы. Последний конфликт произошёл в декабре 2020 года - группа вооруженных людей со стрельбой и взрывами пыталась захватить бывший офис "Укрбуда" в центре Киева.

Ранее "Страна" сообщала, что защита Микитася в суде заявила, что его голос подделали при помощи компьютерных фокусов.

Так же мы рассказывали, что Олег Мирошниченко заявлял о том, что Микитась хотел похитить мэра Чернигова.