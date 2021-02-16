В конце февраля и начале марта Землю накроет магнитная буря. Она может вызвать приступы мигрени и скачки давления у метеозависимых людей.

По данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, 21 февраля ожидается магнитная буря уровня G1, которая может повлиять на самочувствие метеочувствительных людей.

За несколько дней до приближения магнитной бури они могут ощущать ухудшение самочувствия, головные боли.

22 февраля и 1 марта будет наблюдаться возбужденная магнитосфера.

6 марта снова ожидается геомагнитное колебание уровня G1.

Магнитная буря опасна для страдающих заболеваниями сосудов или сердца (гипертоники или гипотоники). Они могут ощущать учащенное сердцебиение, перепады давления, головную боль или мучиться от бессонницы.

Также магнитные бури снижают концентрацию внимания и работоспособности, вызывают раздражительность, усталость, физическое или эмоциональное истощение. Может усилиться депрессия. Такие состояния связывают с колебаниями магнитного поля.

В период повышенной активности Солнца важно соблюдать распорядок дня. Это сон продолжительностью 7-9 часов, прием пищи по расписанию, свежий воздух и физическая активность. Все это вернет бодрость и хорошее настроение.

Откажитесь от просмотра сериалов и ленты соцсетей до поздней ночи, исключите из рациона жирную и тяжелую пищу (особенно после 19:00). Старайтесь пить больше обычной воды или травяного чая.

Чтобы повысить работоспособность – примите утром контрастный душ, а успокоить нервы поможет вечерняя ванна с аромамаслами. Людям с хроническими заболеваниями нужно больше отдыхать.

Напомним, что 21 февраля заканчивает свое вращение ретроградный Меркурий.