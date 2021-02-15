В городе Трускавец, который находится во Львовской области, волонтеры и неравнодушные горожане спасли более полусотни лебедей, вырезав у берега большой бассейн, чтобы птицы имели доступ к воде.

Об этом говорится в сюжете ТСН, видео обнародовано в YouTube.

В нем речь идет о том, что из-за мощных морозов озеро, где зимовали птицы, замерзло. Местные жители вместе с волонтерами несколько раз пробовали сетками поймать лебедей, при этом несколько лебедей уже погибли. Потом спасители решили вырезать у берега большой бассейн, чтобы птицы имели доступ к воде.

Ранее мы рассказывали, как в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС нашли двух раненых лебедей.

Также писали, что в Одесской области стая лебедей примерзла ко льду. Спасателям удалось освободить птиц.