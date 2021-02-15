Спецслужбы США задержали у Белого дома вооруженную женщину, которая хотела передать письмо президенту США Джо Байдену.

Об этом сообщает Fox News.

По данным полиции, 66-летняя женщина припарковала свой автомобиль у Белого дома. Саму женщину сопровождал вооруженный мужчина. В ее автомобили силовики также нашли заряженное оружие.

Отмечается, что женщина была задержана в воскресенье вечером после того, как она подошла к пункту пропуска Белого дома и заявила, что хочет передать письмо президенту США Джо Байдену.

Ранее сообщалось, как охрана Белого дома застрелила мужчину, который был "вооружен" одной только расческой.

Еще напомним, что Джо Байден намерен ограничить продажу огнестрельного оружия в США.