Начиная с понедельника, 15 февраля, камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения будут фиксировать нарушение проезда по полосе общественного транспорта. Первое такое устройство находится в украинской столице.

Об этом написал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в соцсети.

"Проскочить побыстрее по полосе для движения общественного транспорта и не получить админпостановление станет еще сложнее. С 15 февраля камеры автофиксации смогут фиксировать нарушения проезда по полосе общественного транспорта. Первая такая камера находится в Киеве на бульваре Дружбы народов, 36", - сообщил он.

По словам Белошицкого, система фото- и видеофиксации доказала свою эффективность, добавив, что количество аварий на дорогая уменьшилось в разы.

"На местах, где установлены комплексы автоматической фиксации правонарушений количество ДТП с пострадавшими и погибшими снизились в три раза. Мы продолжаем развивать это направление и постепенно пытаемся увеличить не только количество самих камер, но и их функционал", - написал он.

Напомним, в текущем году на дорогах Украины появится более двухсот новых камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Больше всего их будет на дороге "Киев- Чоп".

Также мы писали, что за два первых месяца работы камер видеофиксации нарушители ПДД направили в бюджет более 72 млн гривен.