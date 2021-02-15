В понедельник, 15 февраля, из-за непогоды движение грузовиков ограничено на части дорог в Волынской, Ивано-Франковской, Одесской и Черниговской областях Украины.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба "Укравтодора".

В Волынской области движение грузовиков ограничено на: Т-18-02 /М-07/ - Маюничи - Великая Осница - Красноволье - Колки - /Р-14/ - Копылье – Рожище – Торчин – Шклинь - /Н-17/ на участке пгт. Торчин - с. Шклинь; Т-03-05 Нововолынск – Иваничи – Павловка – Локачи на участке с.Павловка – пгт. Локачи. Также с 23:00 14 февраля до окончания стихии введено ограничение движения для всех видов транспорта на дороге Т-03-03 Луцк - Радомышль - Демидовка - Дубно (в пределах Волынской области).

В Ивано-Франковской области ограничено движение грузового транспорта на дорогах госзначения: Р-24 Татаров - Каменец-Подольский, км 117+800 - 177+890 (г. Коломыя - с. Устечко), Р-20 Снятин - Тязев, км 0+000 - 27+300 (г. Снятин - г. Городенка).

В Одессе запрещен въезд грузового и крупногабаритного транспорта в город на время неблагоприятных погодных условий.

В Черниговской области с 08:30 15 февраля ограничено движение грузового транспорта на дороге Н-28 Чернигов - Сеньковка (км 0+000 - км 75+865).

На дорогах Украины 15 февраля работают 1 219 единиц техники и 1 541 дорожный работник. Водителей просят воздержаться от дальних поездок без необходимости.

По данным синоптиков, сегодня ожидается небольшой снег в западных, Житомирской, Винницкой областях Украины, температура воздуха в течение суток составит -4...-9 градусов. На остальной территории страны - без существенных осадков.

Напомним, в Хмельницкой области из снежных заносов вытащили 77 авто за сутки.

Также мы писали о том, что предприимчивые львовяне начали за деньги откапывать авто из снега.