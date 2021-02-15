Очень сильный снегопад обрушился на Стамбул, самый густонаселенный город Турции.

Как сообщает Daily Sabah, местами на утро понедельника, 15 февраля, намело до 30 см снега.

Отмечается, что холодный фронт в сочетании с сильным снегопадом обрушился на Стамбул поздно вечером в субботу, придя из северо-западной области на востоке Балкан.

По данным Центра координации стихийных бедствий (АКОМ) муниципалитета Стамбула (IMM), в результате сильного снегопада высота снега в некоторых районах города достигла 30 сантиметров.

Ожидается, что холодная и снежная погода продлится с небольшими перерывами до середины недели (среды), а затем покинет регион Мраморного моря.

Ожидается, что снегопад, который переживает Стамбул, будет столь же суровым, как зимы 1987, 2002 и 2004 годов. В 1987 году в Стамбуле была одна из самых суровых зим, когда в некоторых местах снег достигал высоты в 1 метр, и люди на несколько дней оставались в своих домах.

Босфор, самый оживленный водный путь в стране, разделяющий Стамбул на две части, был закрыт для морских перевозок в воскресенье, так как очень упала видимость.

Ранее мы рассказывали, что спасатели предупредили украинцев о продолжении снегопада в трех областях.

Также мы писали о том, как предприимчивые львовяне начали за деньги откапывать авто из снега.