В Италии, где запретили перемещаться между регионами, чтобы остановить новые штаммы коронавируса, отложили открытие горнолыжных курортов еще на три недели. Таким образом, они будут закрыты еще до 5 марта.

Соответствующее постановление подписал министр здравоохранения Роберто Сперанца, сообщает ANSA в понедельник, 15 февраля.

Указ о продлении ограничений и запрете на работу подъемников, был выпущен меньше, чем за 13 часов до предполагаемого открытия большинства курортов.

Представители горнолыжных курортов и некоторые политики из альпийских районов страны раскритиковали решение Сперанца, назвав его еще одним тяжелым ударом. При этом министр пообещал выделить компенсации для операторов попавшей под ограничения отрасли.

"Для экономики регионов это удар в последнюю секунду", - сказал координатор Специальной комиссии по туризму и гостиничному хозяйству Конференции регионов Даниэле Д'Амарио.

В то же время в Министерстве здравоохранения говорят, что страна должна немедленно изменить стратегию борьбы с эпидемией и снова уйти в короткий, но очень жесткий локдаун.

Напомним, ране Италия продлила режим ЧС из-за коронавируса до начала мая.

Также мы сообщали, что в ВОЗ не исключили, что самая первая вспышка коронавируса произошла в Италии.