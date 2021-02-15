В Минэнерго не обладают точными данными о том, сколько газа сейчас находится в подземных хранилищах "Нафтогаза".

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

"Общие цифры. Непрозрачность заключается в том, что публика не знает, сколько газа "Нафтогаза" в подземках... Мало того, я даже раскрою секрет, я спросил у своих сотрудников, потому что нужно было на Кабмин подавать документы. Минэнерго сказало, что "Нафтогаз" даже министерству не предоставляет такие данные", - сказал Витренко.

По его словам, "Нафтогаз" держат в государственной собственности для того, чтобы он работал там, где рынок сам по себе не работает эффективно.

"Например, обеспечивал безопасность поставок газа. А для этого мы должны видеть, например, сколько у самого "Нафтогаза" в подземке газа. Мало того, мы должны видеть, какая, например, себестоимость этого газа в подземках", - заявил руководитель Минэнерго.

Напомним, также в интервью Витренко объяснил, почему газ населению продают в 2,5 раза дороже себестоимости.

Кроме того, сообщалось, что НАБУ начало расследовать растрату средств и мошенничество в "Нафтогазе".