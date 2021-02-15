Советник главы ОП Андрея Ермака и бывший министр экономического развития Тимофей Милованов, сопровождающий президента Владимира Зеленского в ОАЭ, заявил, что миссия МВФ в Украине "обкакалась".

На это обратил внимание журналист Сергей Руденко у себя в Facebook. Он привел скриншот нового "мема" от Милованова.

Отвечая на утверждение пользователя о том, что у Зеленского "обкакались с МВФ", Тимофей возразил в том же тоне: "Там МВФ обкакался, а не Украина. Если это честно смотреть".

Напомним, МВФ завершил миссию в Украине без положительного результата по программе кредитования. То есть денег Украина снова никаких не получила. И в этом смысле утверждение Милованова выглядит мягко говоря некорректным.

Также мы писали, что Международный валютный фонд после завершения миссии по вопросам первого пересмотра программы для Украины, сделал заявление, судя по которому, денег Украине пока не выделят. При этом в МВФ перечислили условия для новых кредитов.

При этом известно, что Зеленский направит в Раду законопроекты по судебной системе, которые от Украины требует МВФ.