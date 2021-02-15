В Украине запустят специальный портал, через который можно будет сообщить о факте коррупции. Обращения будут поступать конкретному органу, который должен их рассматривать, информация не будет доступна третьим лицам.

Об этом со ссылкой на руководителя департамента препятствования и выявления коррупции НАПК Сергея Деркача сообщает "Украина 24".

"Благодаря порталу будет обеспечена анонимность лица. Все сообщения и вся информация, которая будет предоставляться в сообщении, будет недоступна третьим лицам, сразу же поступит конкретному органу и подразделению, которые должны рассматривать это обращение", - сказал Деркач.

По его словам, это позволит избежать утечки информации о совершенном правонарушении и личности человека, который о нем сообщил.

На портале можно будет проследить движение своего заявления: было ли оно принято, что правоохранительный орган сделал для того, чтобы начать проверку, или отказать, почему именно было отказано. Например, если было предоставлено мало данных - в таком случае заявитель сможет дополнить обращение дополнительными фактами.

Напомним, Европарламент призвал Украину активизировать борьбу с коррупцией и олигархами.

Также мы писали о том, что украинцы доверяют антикоррупционным органам меньше, чем Конституционному суду.