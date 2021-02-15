В Киеве за сутки коронавирусом заразились 211 человек

В Украине значительно уменьшилось количество заболевших коронавирусом - 2332 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 по состоянию на 15 февраля. В частности, заболели 160 детей и 47 медработников.

Так, за прошлые сутки госпитализированы 1145 человек, виписано из больниц 673 человека, и погибли 62 человека.

При этом выздоровело 2478 человек.

Отмечется, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (457), Черновицкой (225), г. Киев (211), Киевской (171) и Житомирской (150) областях.

  • Киев - 211 случаев;
  • Винницкая область - 142 случая;
  • Волынская область - 45 случаев;
  • Днепропетровская область - 106 случаев;
  • Донецкая область - 28 случаев;
  • Житомирская область - 150 случаев;
  • Закарпатская область - 113 случаев;
  • Запорожская область - 46 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 457 случаев;
  • Киевская область - 171 случай;
  • Кировоградская область - 3 случая;
  • Луганская область - 9 случаев;
  • Львовская область - 123 случая;
  • Николаевская область - 77 случаев;
  • Одесская область - 75 случаев;
  • Полтавская область - 21 случай;
  • Ровенская область - 15 случаев;
  • Сумская область - 47 случаев;
  • Тернопольская область - 79 случаев;
  • Харьковская область - 59 случаев;
  • Херсонская область - 31 случай;
  • Хмельницкая область - 10 случаев;
  • Черкасская область - 66 случаев;
  • Черновицкая область - 225 случаев;
  • Черниговская область - 23 случая.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине на вакцинацию от коронавируса записались 58 тысяч медработников.

Также мы писали о том, что в ВОЗ назвали самую вероятную версию происхождения коронавируса.

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