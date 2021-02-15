За сутки от Covid-19 в Украине погибли 62 человека. Статистика на утро 15 февраля
В Украине значительно уменьшилось количество заболевших коронавирусом - 2332 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 по состоянию на 15 февраля. В частности, заболели 160 детей и 47 медработников.
Так, за прошлые сутки госпитализированы 1145 человек, виписано из больниц 673 человека, и погибли 62 человека.
При этом выздоровело 2478 человек.
Отмечется, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (457), Черновицкой (225), г. Киев (211), Киевской (171) и Житомирской (150) областях.
- Киев - 211 случаев;
- Винницкая область - 142 случая;
- Волынская область - 45 случаев;
- Днепропетровская область - 106 случаев;
- Донецкая область - 28 случаев;
- Житомирская область - 150 случаев;
- Закарпатская область - 113 случаев;
- Запорожская область - 46 случаев;
- Ивано-Франковская область - 457 случаев;
- Киевская область - 171 случай;
- Кировоградская область - 3 случая;
- Луганская область - 9 случаев;
- Львовская область - 123 случая;
- Николаевская область - 77 случаев;
- Одесская область - 75 случаев;
- Полтавская область - 21 случай;
- Ровенская область - 15 случаев;
- Сумская область - 47 случаев;
- Тернопольская область - 79 случаев;
- Харьковская область - 59 случаев;
- Херсонская область - 31 случай;
- Хмельницкая область - 10 случаев;
- Черкасская область - 66 случаев;
- Черновицкая область - 225 случаев;
- Черниговская область - 23 случая.
Ранее "Страна" сообщала, что в Украине на вакцинацию от коронавируса записались 58 тысяч медработников.
Также мы писали о том, что в ВОЗ назвали самую вероятную версию происхождения коронавируса.
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