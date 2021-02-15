В Украине значительно уменьшилось количество заболевших коронавирусом - 2332 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 по состоянию на 15 февраля. В частности, заболели 160 детей и 47 медработников.

Так, за прошлые сутки госпитализированы 1145 человек, виписано из больниц 673 человека, и погибли 62 человека.

При этом выздоровело 2478 человек.

Отмечется, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (457), Черновицкой (225), г. Киев (211), Киевской (171) и Житомирской (150) областях.

Киев - 211 случаев;

Винницкая область - 142 случая;

Волынская область - 45 случаев;

Днепропетровская область - 106 случаев;

Донецкая область - 28 случаев;

Житомирская область - 150 случаев;

Закарпатская область - 113 случаев;

Запорожская область - 46 случаев;

Ивано-Франковская область - 457 случаев;

Киевская область - 171 случай;

Кировоградская область - 3 случая;

Луганская область - 9 случаев;

Львовская область - 123 случая;

Николаевская область - 77 случаев;

Одесская область - 75 случаев;

Полтавская область - 21 случай;

Ровенская область - 15 случаев;

Сумская область - 47 случаев;

Тернопольская область - 79 случаев;

Харьковская область - 59 случаев;

Херсонская область - 31 случай;

Хмельницкая область - 10 случаев;

Черкасская область - 66 случаев;

Черновицкая область - 225 случаев;

Черниговская область - 23 случая.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине на вакцинацию от коронавируса записались 58 тысяч медработников.

Также мы писали о том, что в ВОЗ назвали самую вероятную версию происхождения коронавируса.