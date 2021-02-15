С 15 февраля в Украине должна была начаться вакцинация от коронавируса. Эту дату называли в Кабмине и Верховной Раде. Однако пока никого прививать не начали.

Этот понедельник как дату старта вакцинации в Украине озвучили в конце января. Ее назвал главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Можем сказать, что в районе 15 февраля. Где-то так. Возможно и позже. Многие процессы на этапе согласования", - заявлял Ляшко в интервью BBC .

При этом на вопрос журналистов, есть ли вероятность, что в феврале вакцину не привезут и старт вакцинации отложится, он уточнил, что помешать могут только форс-мажорные обстоятельства.

"Например, не отпустят партию, партия попадет в ДТП, самолет не вылетит за непогоды. Если мы не получим в феврале вакцину, то только из-за таких вот вещей. Я более чем уверен, что в феврале начнется кампания по иммунопрофилактике против коронавируса", - сказал Ляшко.

О вакцинации с 15 февраля ранее также заявлял министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас ничего не меняется, мы начинаем вакцинацию ориентировочно с 15 февраля, то есть это будет через понедельник, исходя из тех данных, которые у нас есть на сегодняшний день по поставкам вакцин. Если в связи с теми или иными обстоятельствами будет меняться дата, условно говоря, не 15-е, а 16-е, то мы сразу будем уведомлять. Как только мы получим вакцину, мы сразу будем начинать процесс вакцинации, не будем терять времени", - заявлял глава Минздрава 4 февраля.

Такую же дату называл глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Министр Степанов лично гарантировал и на встрече с фракцией "Слуга народа", и на совещании у президента Украины, в Министерстве здравоохранения, что со второй недели, где-то с 15 февраля, начнется вакцинация первыми дозами вакцины, которые поступят в Украину по системе COVAX. Это будет вакцина Pfizer... У меня нет оснований не верить министру Степанову... Надеюсь, что 15-го первые наши врачи, медицинские сестры, санитарки, которые будут работать на мобильных бригадах по вакцинации, и тот медицинский персонал, который работает в инфекционных больницах с больными на COVID-19, получат первые дозы вакцины", - сказал Радуцкий в телеэфире 7 февраля.

Как видим, сегодня вакцинация не началась. А вчера в эфире телеканала "Интер" Степанов заявил уже о новых датах - поставка вакцин ожидается с 16-17 февраля.

План вакцинации в Украине включает пять этапов. Первыми прививку получат медработники, задействованные в борьбе с ковидом, лица в домах для людей пожилого возраста, военнослужащие ООС.

Ранее в Минздраве сообщили, что записаться на бесплатную вакцинацию от коронавируса можно будет с 1 марта. Записаться можно будет тремя способами: через специальный сайт, с помощью электронных очередей у семейных врачей, позвонив по телефону контакт-центра.