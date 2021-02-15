В понедельник, 15 февраля, в Горловке (неподконтрольная Киеву часть Донецкой области) подорвали автомобиль комбата "народной милиции ДНР" Сергея Попова с позывным "Длинный". Он попал в больницу в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы и позже подтвердили в "Народной милиции ДНР".

Самодельное взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля. В машине также находилась его дочь, которую Попов отвозил в школу.

Обоих доставили в больницу. Состояние Попова врачи оценивают как средней тяжести - у него множественные осколочные ранения ног и осколочный перелом бедра. Сейчас его оперируют.

У девочки контузия и шок, но видимых повреждений нет.

Фото Телеграм-канал "Неофициальный Безсонов"

В так называемой "ДНР" полагают, что взрыв - это ответ украинской стороны на действия батальона под командованием Попова.

Попов - коренной горловчанин, до войны на Донбассе владел СТО. В конфликте на стороне сепаратистов участвовал с 2014 года, брал штурмом здание городского отдела милиции.

В "ДНР" командует 1-м батальоном "Народной милиции".

Сергей Попов с позывным "Длинный"

Напомним, "Страна" писала о том, как глава т.к. "народной милиции ЛНР" получил ранения при взрыве в Луганске.

Также мы писали о том, что сейчас на Донбассе идет обострение.