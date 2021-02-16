Сегодня 6-й лунный день, когда Луна находится в знаке Овен. Лунные сутки будут преимущественно спокойными, и легкими, но на разные знаки Зодиака он наложат свой отпечаток.

Читайте что предвещают звезды сегодня.

Овен (21.03 - 20.04)

Воспользуйтесь своим шансом повысить рейтинг на работе. Попробуйте улучшить репутацию, но будьте осторожны с недоброжелателями. Несмотря на то, что вы являетесь лидером по натуре, судьба часто кидает вас от одной неприятности в другую.

Телец (21.04 - 21.05)

Тельцы ожидают взаимопонимания и восхищения со стороны любимого человека. Не получив этого, отношения могут быстро сойти на нет и окончательно выбить твердую почву из-под ног. Переживая разлуку, вы можете допускать массу ошибок, портя свое реноме.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Окружающие ждут от вас помощи и совета. Но, прежде чем рекомендовать что-то, вам нужно осознать свою ответственность за сказанное. Вдруг что-то пойдет не так, как бы вам хотелось.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодняшний день - хороший для обследования организма. Будьте уверены, что вам поставят быстрый и точный диагноз. Да и в целом, лучше полагаться на классическую медицину и избегать всякого рода знахарей.

Лев (23.07 - 23.08)

Вас будут радовать и вдохновлять замечательные перспективы в работе и романтика в отношениях. Однако из-за большого количества планов, не все из них вы выполните, а дела могут складываться не так идеально, как бы вам хотелось.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня у вас как никогда обострено чувство своевременности и уместности. Вы поймете, когда вовремя уйти с бизнес-встречи или сменить вектор работы. День весьма активный. Вечером уделите время себе: займитесь внешним видом, спа-процедурами, посетите бассейн.

Весы (24.09 - 23.10)

Перед Весами откроется возможность заработка в прежде незнакомых сферах. Правда, финансовую выгоду вы получите не сразу. Сделайте ставку на социальные связи, оценивайте каждое слово и выбирайте закрытую роль в обществе.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Вы сможете отдохнуть в кругу родных только вечером, справившись с авралом на работе. Звезды не рекомендуют вам уезжать далеко от дома. Как вариант, можно навестить родственников.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сейчас вы настроены на любовь и нежные отношения, поэтому становитесь все более привлекательными для противоположного пола. Не упустите свой шанс, но не в ущерб другим важным планам.

Козерог (22.12 - 20.01)

На работе ваши нововведения могут произвести настоящий фурор и будут оценены начальством. Главное - не переборщите с оригинальностью. Всего должно быть в меру. Старайтесь поступать правильно, но не слишком акцентируйте внимание на этом.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Ваши отношения с близкими и коллегами все больше напоминают перетягивание каната. Вы сможете победить во всех спорах, но при этом навредить чувствам и репутации других людей. Ваше вызывающее поведение будет заставлять людей постоянно о вас судачить.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Вы на пороге красивого и запоминающегося романа, когда можно вдоволь наслаждаться любовью и чувствами друг друга. На работе будьте внимательны, не доверяйте советам коллег.