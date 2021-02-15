В понедельник, 15 февраля, по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств у мемориала украинцам, погибшим в Афганистане, установили корзину цветов от президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Таким образом Зеленский почтил память участников боевых действий на территории других государств.

День чествования участников боевых действий на территории других государств установлен Указом президента Украины от 11 февраля 2004 года №180 и приурочен к завершению вывода войск бывшего СССР с территории Афганистана 15 февраля 1989 года.

Напомним, "Страна" писала о том, как в прошлом году Зеленский в Киеве почтил память воинов-афганцев.

Также мы писали о том, что сейчас Зеленский находится в Эмиратах с двухдневным официальным визитом.