В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты 14-15 февраля украинская делегация подписала несколько меморандумов и контрактов, общая сумма которых составила около 3 миллиардов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Среди подписанных документов - меморандумы о взаимопонимании между Фондом государственного имущества Украины и инвестиционным фондом Mubadala. Они направлены на углубление сотрудничества в рамках разработки перспективных инвестиционных проектов и участия эмиратской стороны в программе приватизации государственной собственности в Украине.

Министерство цифровой трансформации Украины подписало меморандум с компанией Intelmax Management Consulting, который предусматривает сотрудничество по созданию платформы для обмена интеллектуальной собственностью на основе блокчейна Fantom, который обеспечит повышенную безопасность и прозрачность. Планируется также внедрение блокчейн-технологий в государственные процессы и услуги.

Также были подписаны документы в области обороны, в рамках которых, в частности, обсуждалась возможность построения совместных заводов за пределами Украины.

Кроме того, подписан меморандум в аграрной сфере, который предусматривает создание агрохаба и трейдинговой компании с целью обеспечения продовольственной безопасности.

Рассматривается также возможность открытия украинского суверенного фонда для совместных инвестиций.

Также 18 украинских частных компаний, среди которых "Интерпайп", Dragon Capital, ДТЭК, Unit City, EastOne, UMG, Ufuture, Fortior, подписали меморандумы с государственным инвестфондом Mubadala.

Напомним, Украина и ОАЭ признали водительские удостоверения друг друга.

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