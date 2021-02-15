24-летняя Дженнифер Гейтс, дочь основателя Microsoft Билла Гейтса, получила первую дозу вакцины от коронавируса. Девушка после этого пошутила о теории заговора, согласно которой ее отец хотел чипировать людей под видом вакцинации.

Соответствующий пост Гейтс опубликовала в Instagram.

Девушка смогла сделать прививку, так как она является студенткой Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай, то есть как начинающий врач входит в приоритетную группу.

"Как студент-медик и амбициозный врач я благодарна, что это обеспечит мне защиту и безопасность для моей будущей практики. Я призываю всех настойчиво рассмотреть этот вопрос для себя и своих семей. Чем больше людей прививаются, тем безопаснее мы будем чувствовать себя", - написала дочь Гейтса.

Она также пошутила по поводу теории заговора, чьи приверженцы утверждали, что под видом вакцинации против коронавируса Билл Гейтс хочет чипировать всех людей.

"К сожалению, вакцина не вживила моего гениального отца в мой мозг - если бы только она имела такую ​​силу", - написала Дженнифер Гейтс.

По словам Дженнифер, она все равно будет носить маски даже после получения второй дозы вакцины.

Напомним, Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса в январе.

Также мы писали о том, что по мнению Гейтса, эта пандемия ужасна, но следующая может быть в десятки раз хуже.