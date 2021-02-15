Исполняющий обязанности главы Минэнерго Юрий Витренко заявил, что газ нельзя продавать населению по себестоимости - 2,6 грн - так как многие люди не смогут заплатить и эту сумму, им нужны субсидии, которые обеспечиваются текущей ценой в 6,99 грн.

Об этом Витренко заявил в интервью "Радио Свобода".

"Себестоимость, условно, 2,6 гривны, почему бы не продавать по 2,6 гривны, а зачем продавать по 6,99? Объясняю. Потому что многие люди не могут платить даже по 2,6 гривны. Потому что есть пенсионеры, инвалиды, есть много людей, которые получают субсидию. И эти субсидии нужно с чего платить", - сказал Витренко.

По его слова, также необходимо покрывать налоги и услуги оператора ГТС, который обслуживает трубы высокого давления.

"Поэтому, если будет работать "Нафтогаз" только по себестоимости, "Нафтогаз" тогда не будет платить достаточное количество денег в госбюджет через налоги, через дивиденды, то есть часть прибыли, а "Нафтогаз" практически всю прибыль платит как раз в бюджет - кажется 95% - тогда и не будет денег в госбюджете, прежде всего на те же субсидии. Кроме того, мы понимаем, что госбюджет - это зарплаты учителям, медикам, это пенсии, это расходы на оборону", - заявил и.о. главы Минэнерго.

Напомним, по прогнозу Кабмина, цена газа для украинцев вырастет на 20% в этом году, на отопление на 18%, а на свет - на 40%.

Также мы писали о том, как на следующий день после подписания меморандума по тарифам "Нафтогаз" повысил ценник на газ.