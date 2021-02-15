По состоянию на утро понедельника, 15 февраля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 2 332 человека.

Напомним, что вчера, 14 февраля, в стране было выявлено 3 094 новых случая заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных случаев заражения сократилось на 762 человека.

О новых жертвах Covid-19 передает глава Минздрава Максим Степанов в соцсети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 273 475 человек. Выздоровели за последние сутки 2 478 человек (с начала эпидемии - 1 116 779 человек - Ред.).

Умерло за сутки 62 пациента (с начала эпидемии - 24 392 - Ред.)

Госпитализировано за сутки 1 145 человек. Среди новых зараженных 160 детей и 47 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Ивано-Франковской области (457 человек), Черновицкой области (225), Житомирской области (150).

В Киеве выявлено 211 случаев заражений.

Ранее "Страна" сообщала, что в ВОЗ назвали самую вероятную версию происхождения коронавируса.

Также мы рассказывали, что новым штаммом коронавируса из ЮАР заражаются и те, кто уже перенес Covid-19.