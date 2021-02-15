Сегодня, 15 февраля, на Международную космическую станцию (МКС) успешно стартовал российский космический грузовик, который доставит астронавтам запасы продовольствия, инструменты, научные приборы и заплатки для ликвидации трещин в обшивке.

Об этом передает Телеграм-канал РИА "Новости".

"Ракета "Союз-2" с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" запущена с Байконура, грузовик доставит на МКС запас еды и заплатки для трещин", - передает агентство.







Сейчас на борту МКС работает экипаж 64-й длительной экспедиции в составе космонавтов Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова, астронавтов NASA Кэтлин Рубинс, Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер и астронавта JAXA Соичи Ногучи.

Напомним, что космический зонд ОАЭ "Al Amal" ("Надежда") уже прислал на Землю свои первые снимки Марса.

Также мы рассказывали, что на МКС российские космонавты нашли новую трещину в обшивке.