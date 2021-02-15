После первых кадров Марса, которые сделал космический аппарат Китая "Тяньвэнь-1", "фотосессию" Красной планеты продолжил зонд Объединенных Арабских Эмиратов "Al Amal" ("Надежда" - Ред.).

Он успешно передал на Землю свой первый снимок Марса. Об этом в Twitter написал наследный принц Абу-Даби Мухаммад бин Заид Аль Нагаян.

"Передача первого изображения Марса с помощью зонда "Al Amal" является определяющим моментом в нашей истории и знаменует присоединение ОАЭ к передовым странам, занимающимся исследованием космоса. Мы надеемся, что эта миссия приведет к новым открытиям на Марсе, которые принесут пользу человечеству", - написал наследный принц.

Ранее "Страна" сообщала, что первый арабский космический зонд "Al Amal" успешно вышел на орбиту Марса.