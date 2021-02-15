В Тернополе шестилетний мальчик решил выйти на прогулку через балкон четвертого этажа, однако зацепился курткой за крюки с внешней стороны балкона. В этом положении его и заметили соседи.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, сначала ребенок стоял на внешней стороне балкона четвертого этажа - ноги были на металлической ограде снизу, руки держались за ее верх. Соседи вызвали полицию. Пока копы ехали, мальчик уже повис ниже и зацепился на крюках балкона.

"Обнаружили, как ребенок около шести лет висел с балкона, одет в зимние вещи", - рассказывает инспектор патрульной полиции Илья Нестеряк.

Полицейские бросились в его квартиру, но никто не открыл. К счастью, дверь открыли соседи этажом ниже.

"Было принято решение выбить стекла балкона, находящегося ниже с целью поддержки ребенка и с целью не допустить его выпадения с балкона", - добавляет полицейский.

В разгар спасательной операции открылась дверь на балконе и мама затащила ребенка после чего снова закрылась в квартире. Через некоторое время таки объяснила, что произошло.

"Я вышла в душ и он открыл балкон, он хотел выйти. Он иногда гуляет с детьми, порой сам, порой я с ним. И он перелез через балкон и я уже вышла", - говорит женщина.

Как рассказала мать, мальчик вышел через балкон на улицу, так как входная дверь в квартиру была заперта, а она не заметила исчезновения ребенка, потому что была в ванной.

По версии полицейских, мальчик провисел на балконе менее четверти часа, еще пять минут продолжалась спасательная операция. Они считают, что женщина спала. "Гражданка неоднократно была привлечена к административной ответственности, а именно в статью 184 части первой за первое правонарушение за ненадлежащее воспитание своих двух малолетних детей", - сообщили в полиции.

Женщина воспитывает еще одного мальчика - двухлетнего. Муж на заработках за границей. Семья на учете у социальных служб, потому что уже были случаи, когда мама оставляла детей одних дома.

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