Бездомный Андрей в Ровно публично обратился к мэру города Александру Третьяку, попросив у него вернуть в центр города общественные уборные, что вызвало у него смех.

Об этом сообщает "Суспильне" в Facebook.

"Меня зовут Андрей, я закончил Львовскую юридическую академию, я – юрист, - рассказал бездомный журналистам. – И хотел бы сказать нашему мэру: большое спасибо, классный чувак. Было два биотуалета на территории центра. Сейчас нет ни одного. Если человек захочет пойти в туалет, куда ему идти? Под дерево? Привет господину Третьяку лично от меня"

Отмечает, что городского голову рассмешило такое обращение. Он пообещал вернуть уборные и выписать выговор ответственным.

Напомним, ранее сообщалось, что таксист засунул бомжа в багажник и отвез на автомойку. Видео издевательств он опубликовал в соцсети.

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