В Ивано-Франковске произошел пожар в одной из аптек города. Сначала загорелась вывеска, а позже начали гореть ступеньки. Тушить возгорание начали прохожие, воспользовавшись для этого снежками.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Происшествие произошло в Ивано-Франковске на перекрестке улицы Вовчинецкой с улицей Трачей после того, как загорелась иллюминационная вывеска одной из аптек. Прохожие, не растерявшись, начали тушить пожар, сбивая огонь снежками. Затем пламя перекинулось и на ступеньки аптеки.

Причины возгорания неизвестны. По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом женщина устроила пожар в номере отеля из-за ссоры с его администратором.

Также мы писали, что за одну ночь на пожарах в Киевской области погибли три человека.