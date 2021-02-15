Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри ожидают второго ребенка. Таким образом первый сын Арчи, которому в мае исполнится 2 года, скоро станет старшим братом.

Об этом со ссылкой на заявление представителей Маркл и Гарри сообщает BBC.

"Мы можем подтвердить, что Арчи скоро станет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские очень рады тому, что вскоре у них появится второй ребенок", - говорится в заявлении.

Также пара опубликовала черно-белую фотографию, на которой они изображены лежащими под деревом, при этом Меган держит руку на явно выдающемся животе, а Гарри гладит ее по голове.

Напомним, первенец у принца Гарри и Меган Маркл появился 6 мая 2019 года. Пара назвала сына Арчи Гаррисон, полное имя ребенка - Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор. Он является восьмым правнуком королевы Великобритании Елизаветы II, в линии престолонаследия он седьмой: после деда - принца Чарльза, дяди - принца Уильяма и его троих детей, а также после своего отца.

В ноябре прошлого года Меган Маркл рассказала, что в июле она потеряла ребенка из-за выкидыша.

"Потеря ребенка - страшное несчастье, о котором не принято говорить. Но если мы будем делиться своими переживаниями и горестями, то вместе найдем путь к исцелению», - сообщила она.

В январе 2020 года Гарри и Меган объявили о решении отказаться от королевских полномочий и стать финансово независимыми.