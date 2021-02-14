Каменные глыбы, из которых состоит Стоунхендж, могли изначально являться частью древнего памятника, который находился в юго-западной части Уэльса.

Об этом говорится в исследовании британских археологов, результаты которого были опубликованы в научном журнале "Antiquity".

Как отмечается, к такому выводу пришли британские археологи после обнаружения в уэльском графстве Пембрукшир следов круглого каменного сооружения. Ученые нашли археологический комплекс Ваун-Маун, который располагается на холмах Пресели. От него сохранилось всего четыре мегалита. По их положению, а также ямам в почве от других частей памятника ученые сделали вывод, что диаметр Ваун-Мауна составлял около 110 метров — практически столько же, что и у Стоунхенджа. Кроме того, оба сооружения ориентированы на место, где восходит солнце во время летнего солнцестояния.

По мнению археологов, комплекс Ваун-Маун мог быть разобран, перемещен в Стоунхендж и там заново смонтирован. Расстояние между двумя сооружениями составляет 240 километров. Камни, оставшиеся в Ваун-Мауне, и монолиты Стоунхенджа относятся к одному типу породы — серо-голубому песчанику.

Согласно новым находкам, можно предположить, что гигантское сооружение существовало в Ваун-Мауне в готовом виде, после чего местные жители, по неизвестной причине, переселились и забрали с собой свои священные камни. Версию о переселении древних людей из Уэльса в современное графство Уилтшир, где расположен Стоунхендж, подтверждают анализы ДНК останков из древних захоронений.

Также отмечается, что в окрестностях Стоунхенджа нет каменоломен. Ученые давно гадают, откуда далекие предки доставили гигантские монолиты и как они это сделали при тогдашних примитивных технологиях.

Как известно, Стоунхендж - это группа каменных монолитов до 6,5 м высотой, которые установили кругом на Солсберийской равнине (юго-западная Англия) в период между 3000 и 2000 годами до нашей эры.

В 1986-м Стоунхендж и его окрестности включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, ранее сообщалось, что в Британии ученые нашли древние шахты возле Стоунхенджа.

Также сообщалось, что в Шотландии заявили об обнаружении похожего на Стоунхендж каменного круга возрастом 4,5 тысячи лет. Однако, оказалось, его построил местный фермер.