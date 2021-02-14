В субботу, 13 февраля, житель села Грибова Рудня в Черниговской области позвонил в полицию и сообщил, что убил своего отчима. Выяснилось, что заявитель соврал, потому что был недоволен тем, что возле его дома не почистили снег.

Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на слова пресс-секретаря Нацполиции в области Юлии Ковтун.

По данным правоохранителей, заявитель сказал, что ударил отчима ножом в область грудной клетки и теперь тот не дышит. При этом больше никакой информации о состоянии родственника он не предоставил и попросил отправить к его дому наряд полиции и спецтехнику, объяснив это тем, что на легковом транспорте к его месту жительства не проехать.

Когда на место вызова прибыла группа патрульных полицейских, оказалось, что 34-летнему заявителю не понравилось, что у его дома не расчищен снег. Поэтому он позвонил в полицию и сообщил о вымышленном убийстве.

На мужчину составили административный протокол за заведомо ложный вызов специальных служб. Статья предусматривает штраф от 51 до 119 грн.

Тем временем синоптики сообщают, что на следующей неделе в ряде областей ожидается сильное похолодание, но сильных снегопадов ждать не стоит.

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