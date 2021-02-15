Американский президент Джо Байден призвал Конгресс США реформировать законы, которые регулируют ношение огнестрельного оружия.

Об этом сообщает "Bloomberg".

Прежде чем продавать любое огнестрельное оружие, следует проверять прошлое покупателя. Также нужно запретить автоматические и полуавтоматическое оружие, а также магазины большой емкости опасного товара, считает Байден.

Президент заявил, что производители, которые сознательно продают боевое оружие частным лицам, должны отвечать за последствия своих действий.

По словам Байдена, необходимость реформы обусловлена массовыми убийствами, которые происходили в Америке.

"Такие изменения - это наш долг перед теми, кого мы потеряли, и теми, кто оплакивает погибших, - заявил он. - Пришло время действовать".

Он предложил брать пример с семей пострадавших в результате стрельбы в Паркленде, которые ведут борьбу за ограничение права на ношение оружия.

Отметим, в США регулярно происходят массовые расстрелы, в которых часто погибают десятки людей. В 2018 году самый кровавый инцидент произошел в феврале, когда 19-летний Николас Круз открыл стрельбу в своей бывшей школе в Паркленде (штат Флорида). В результате погибли 17 человек, 17 получили ранения

Кроме того, в 2019 году 21-летний стрелок убил 23 посетителей ТЦ в городе Эль-Пасо (Техас), еще 23 человека получили ранения.