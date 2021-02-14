Российская государственная корпорация "Роскосмос" обнародовала фотографию кратера Марса, которая была сделана в октябре прошлого года с борта корабля Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016.

Снимок размещен на странице корпорации в социальной сети Twitter в воскресенье, 14 февраля.

На этой фотографии запечатлена юго-восточная стена малого кратера, который расположен в нескольких сотнях километрах к северу от равнинной низменности ударного происхождения Эллада. Диаметр кратера составляет 12 километров, на фото попала площадь 5х10 км.

При этом в "Роскосмосе" объяснили, что разнообразие красок в кратере объясняется наличием минералов, которые по-разному отражают свет на разной длине волны. Светлые залежи свидетельствуют о выходе коренных пород, которые могут содержать глинистые минералы, сформированные в присутствии воды. Рыжевато-коричневый оттенок песчаных отложений объясняется наличием оксидов железа.

Отметим, что ExoMars является совместным проектом "Роскосмоса" и Европейского агентства космических исследований (ЕКА). В 2016 году были запущены космический аппарат Trace Gas Orbiter (TGO) и десантный модуль "Скиапарелли". На втором этапе миссии к Марсу планируется запустить десантный модуль совместной разработки "Ростеха" и "Роскосмоса" с европейским автоматическим марсоходом.

Напомним, недавно китайский зонд прислал видео сделанное с орбиты Марса.

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